Sanremo non è ancora iniziato… ma ha già i suoi guai

, 31 gennaio 2025- Arriva la settimana santa. Per chi segue la musica, per chi segue più o meno da vicino il panorama italiano, per chi più banalmente è un onnivoro da intrattenimento, il Festival diè un appuntamento fisso ed immancabile, una vera e propria icona Rai. Tante le novità di questa edizione, a partire dal nuovo direttore artistico Carlo Conti che condurrà le serate con accanto volti di volta in volta diversi: durante la prima serata, affronterà il palco da solo per dare inizio alla competizione degli artisti in gara. In seconda serata avrà al suo fianco Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Sarà poi il turno di Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, seguite in quarta serata da Geppi Cucciari e Mahmood. Il gran finale, invece, vedrà protagonisti Cattelan e Alessia Marcuzzi.