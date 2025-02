Lanazione.it - Sanremo... Lungofiume. Raccontato da Masoni

Leggi su Lanazione.it

Nuovo appuntamento con la musica raccontata alla Casa di, a Cascina. Si parlerà di, perché - come diceva il più famoso slogan del festival -. Il palco più famoso e importante d’Italia nei suoi 75 anni d’età ha proposto al pubblico molte centinaia di canzoni rimaste nell’immaginario della gente, oltre che nella storia del costume; la stragrande maggioranza di questi brani aveva (e ha) un unico e solo argomento: l’amore. L’amore puro, l’amore romantico, l’amore sensuale, l’amore violento, l’amore buffo e inconsueto e così via. Sarà così anche nella prossima e vicinissima edizione. Domenica 9 febbraio alle 17,15 – a pochi giorni dall’inizio dalla gara canora che ogni anno calamita milioni di spettatori - nella sala di via Tosco Romagnola 183, lo storico del rock e del pop e scrittore Marcopresenterà al pubblico una selezione interessante, curiosa, sorprendente di queste canzoni, con il corollario di racconti e aneddoti inaspettati.