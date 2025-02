Lapresse.it - Sanremo 2025, Willie Peyote: “Vado per divertirmi. Duran Duran? Meglio ascoltare loro dischi che live”

Al suo esordio al Festival, 4 anni fa,, al secolo Guglielmo Bruno, si aggiudicò il prestigioso Premio della Critica con il brano ‘Mai dire mai (la locura)’, che ne consacrò a pieno titolo un ruolo di primo piano nel panorama cantautoriale italiano. Facile dunque immaginare come siano altissime le aspettative nei confronti del cantautore torinese, che quest’anno ritrova il palco dell’Ariston con ‘Grazie ma no grazie‘, probabilmente la canzone che più di tutte tra quelle in gara, guarda al sociale con riferimenti più o meno espliciti ai tempi che stiamo vivendo.“Magari sono più bravi gli altri a non impelagarsi in quelle questioni lì – racconta -. Io non riesco proprio a evitarlo. Ci sono però grandi cantautori in gara quest’anno, e quindi mi sento in ottima compagnia”. A differenza della canzone di 4 anni fa, votata ad una impronta più rap, il suo pezzo – scritto a quattro mani con Alex Andrea Vella, per la musica di Daniel Bestonzo e Luca Romeo – questa volta vira su sonorità decisamente più pop, segno di un istinto incline alla sperimentazione.