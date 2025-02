2anews.it - Sanremo 2025: Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio tra gli ospiti

Leggi su 2anews.it

tra glidella nuova edizione del Festival dicondotta da Carlo Conti. Il Festival diè da sempre la vetrina per lanciare in anteprima la grande fiction Rai: i titoli di punta saranno protagonisti anche in questa edizione targata Carlo Conti. Tra gliche .