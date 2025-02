Dilei.it - Sanremo 2025, Vale Lp e Lil Jolie cantano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore: testo della canzone

Tra i concorrenti che quest’anno prenderanno parte alle Nuove Proposte dici sono ancheLp e Lil. Le due cantanti, che si presentano sul palco come progetto unico,tuseiper: unache invita ad amare e amare se stessi.Lp e Liltra le nuove proposte diAmiche, colleghe e voci che si fondono per portare avanti un tema importante. LilLp sono parte dei concorrenti delle Nuove Proposte di, competizione che vedremo sul palco del Teatro Ariston il 12 e il 13 febbraio.Le due cantanti, con una carriera che conta anche partecipazioni a talent come X Factor e Amici, esordiscono sul palcokermesse contuseiper: un brano che ha convinto la commissione diGiovani non solo per il talento delle due cantanti, ma anche per la tematica proposta.