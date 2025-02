Davidemaggio.it - Sanremo 2025, Simone Cristicchi vince il Premio Lunezia con “Quando sarai piccola”

Mancano ancora quattro giorni all’inizio del Festival die c’è chi ha già vinto un. E’che si è aggiudicato ilpercon il brano “” che affronta il tema dell’alzheimer dal punto di vista di un figlio alle prese con la malattia della madre. Come ormai da tradizione, il riconoscimento che punta a valorizzare la musica e la letterarietà della canzone decreta il miglior testo tra i brani in gara nell’imminente kermesse canora. Quest’anno, in corsa per la vittoria, anche Brunori Sas e Joan Thiele.Il patron della rassegna, Stefano De Martino, omonimo del conduttore, ha commentato così la scelta:Un argomento umanitario e familiare a cui non aveva pensato mai nessuno per una canzone, un’elaborazione emozionante tra passato e presente del sentimento figlio-madre.