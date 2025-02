Cinemaserietv.it - Sanremo 2025: quanto guadagna Carlo Conti per tutto il Festival?

Insieme aldi, torna anche la classica domanda che titilla la curiosità degli spettatori:, direttore artistico e conduttore di, per il suo lavoro sulla kermesse? Non sono naturalmente disponibili cifre ufficiali, ma, stando ad alcune indiscrezioni in rete, il cachet dello showman toscano si aggirerebbe tra i 450 e i 500.000 euro per le cinque serate: nella cifra sarebbe compresa anche la compensazione per il lavoro – preparatorio – di direzione artistica.Somme decisamente in linea con quelle degli scorsi anni, secondoriporta ad esempio Libero, se consideriamo che ogni cantante dovrebbe ricevere un rimborso spese di circa 30.000 euro, mentre i co-conduttori dovrebbero portarsi a casa circa 25.000 euro (ricordiamo che ogni serata avrà un co-conduttore diverso).