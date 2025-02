Dilei.it - Sanremo 2025, Maria Tomba canta Goodbye (voglio good vibes): testo della canzone

Quella dial Festival disi preannuncia come una partecipazione pronta a portare tanta carica e un’energia contagiosa.Lante, reduce dall’avventura di X Factor, parteciperà nella categoria Nuove Proposte dicon): un brano che celebra l’indipendenza con un velo di autoironia.tra le nuove proposte diSorriso contagioso, pigiami irriverenti e una voce pronta a toccare le corde giuste.ha già saputo conquistare il pubblico di X Factor 2023 portando sul palco talento e simpatia in un’ondata di brio e voce potente: ora, lante spera di poter fare lo stesso acon la sua).La, che le ha permesso di classificarsi come vincitrice ci Areae di entrare di diritto tra le Nuove Proposte del Festival, è un concentrato di ironia e spensieratezza che veicola un messaggio importante: la voglia di andare oltre alle apparenze.