Sanremo 2025 | la classifica social incorona Fedez secondo Shablo terzo Olly L’elenco completo in Pdf

Roma, 7 febbraio– Primo, alpostocon Guè, Joshua e Tormento e in terza posizione. Se a decretare i vincitori difosse solo il pubblico, il podio sarebbe tutto maschile e in chiave rap. E' quanto emerge da DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale che pesa le community online degli artisti in gara al Festival, con l'obiettivo di scoprire chi possa essere più avvantaggiato dal sostegno dei follower. Il podioAl primo posto c’è, forte di una fanbase decisamente oversize (oltre 25 milioni di follower tra tutte le piattaforme), per quanto in calo. A seguire si piazzache, con Guè, Joshua e Tormento, mette insieme oltre 5 milioni di fan online e interazioni (ben 3,2 milioni tra like, commenti e condivisioni).