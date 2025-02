Laprimapagina.it - Sanremo 2025: Giorgia, Olly, Achille Lauro e Fedez tra i favoriti per la vittoria

Leggi su Laprimapagina.it

Mentre il Festival disi avvicina, l’attenzione si concentra sui possibili vincitori. Secondo le analisi dei bookmaker e l’interesse sui social media, emergono alcuni nomi come principali candidati al trionfo.A trent’anni dalla suacon Come saprei,torna sul palco dell’Ariston con La cura per me. Le quote dei bookmaker la vedono tra i, e la sua esperienza potrebbe giocare un ruolo chiave nella competizione.Il giovane cantautore, con il brano Balorda Nostalgia, ha catturato l’attenzione del pubblico. Le sue performance sui social media e le interazioni con i fan lo posizionano tra iCon Vertigine,continua a portare la sua cifra stilistica unica al Festival. La sua presenza scenica e la capacità di sorprendere il pubblico lo rendono un contendente forte per la