.com - Sanremo 2025, da Lucio Corsi a Tony Effe ecco chi sono i 10 esordienti tra i Big

Al Festival dici saranno ben 10tra i Big in gara: dachie quantoquotatiuna panoramica completa sugliche parteciperanno al Festival di, con informazioni sulla carriera, sul brano in gara e sulle chance che hanno di trionfare al primo colpo sul palco dell’Ariston, in base alle quote sul vincitore didi Superscommesse.Bresh“Ho detto sì per mia madre, mia zia e per tutti i clienti del bar”. Andrea Brasi, 28 anni, in arte Bresh, arriva per la prima volta tra i Big sul palco dell’Ariston con La tana del granchio. E lo fa soprattutto per accontentare i suoi estimatori più stretti. Il suo sarà un brano enigmatico che conduce nell’universo intimo dell’artista. Con Bresh, la scuola urban genovese si prende il “suo” palco e prova a conquistare il pubblico e un buon piazzamento.