Lapresse.it - Sanremo 2025, Conti: “Fedez-Achille Lauro? Non è Sanremo Island”

Leggi su Lapresse.it

“Il Festival è anche questo, è chiacchiericcio, parlare, sparlare, è un fumo che si crea intorno dove tutti vogliono dire la loro. Non è, per me è semplicemente il festival della canzone italiana, io mi occupo soltanto dello spettacolo e delle canzoni”. Lo ha detto Carloospite a ‘Cinque Minuti’ in onda questa sera su Rai1, in vista dell’imminente Festival di, a proposito dei presunti tradimenti incrociati tracon Chiara Ferragni.