Superguidatv.it - Sanremo 2025 con RadioFestival: il palinsesto di RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta dedicato alla kermesse e la classifica

Leggi su Superguidatv.it

Il Gruppo RTL 102.5 (con RTL 102.5,) sarà aper raccontare la 75esima edizione del Festival tramite. Si tratta di unche vedrà la presenza dei cantanti in gara e tante trasmissioni in diretta. Scopriamo insieme da quando ascoltarle., il Gruppo RTL 102.5 raccontaRTL 102.5, insieme a, sono pronte a tenere compagnia agli ascoltatori durante il Festival di. Il Gruppo RTL 102.5 ha infatti pensato ad uninteramentemanifestazione canora, con interviste, collegamenti e diverse curiosità che prende il nome di.Le trasmissioni, che saranno in diretta da Corso Imperatrice vicino al Casinò di, dove sarà posizionato iltruck di RTL 102.