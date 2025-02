Quotidiano.net - Sanremo 2025, come cambia la programmazione Mediaset e Rai durante il Festival

Sta per cominciare la “Settimana Santa” della tv italiana, quella nella quale si svolge ildi. Amato, reso oggetto di culto, ma anche sbeffeggiato e da qualcuno forse persino odiato: il dato di fatto è che nella settimana deltutta l’Italia in qualche modo parla di questa manifestazione. Da martedì 11 a sabato 15 febbraio gli occhi di tutti saranno puntati sul Teatro Ariston die quindi di conseguenza sui programmi di Raiuno. E le reti televisive si adeguano. C’è chi sceglie di fare controe chi, invece, anche per questioni di “scuderia”il proprio palinsesto per evitare lo scontro di ascolti tv con la manifestazione musicale più seguita e longeva della tv italiana. Se Raiuno avrà, ovviamente, laobbligatoriamente occupata dal- e quindi slitta la puntata di ‘Ora o mai più’ prevista per sabato 15 febbraio, le altre reti Rai continueranno con i loro programmi tradizionali,‘Chi l’ha visto?’.