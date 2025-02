Dilei.it - Sanremo 2025, chi veste Brunori Sas al Festival

Leggi su Dilei.it

Non solo le canzoni, come saranno i look dei Big sul palco dell’Ariston. Per il suo debutto aSas ha scelto di indossare gli abiti firmati Boglioli.La casa di moda punta ad uno stile casual smart, come abbiamo già intravisto dal completo blu notte che l’artista ha sfoggiato a Saràdove ha presentato anche la sua canzone in gara: L’albero delle noci.Sas a: il lookPer debuttare sul palco dell’Ariston dunqueSas ha scelto l’eleganza di Boglioli. Un marchio che riflette appieno lo stile dell’artista in gara per la prima volta a.La sua canzone si intitola L’albero delle noci ed è dedicata alla figlia Fiammetta. Il brano è stato ispirato da una pianta che esiste davvero e che, secondo l’artista, è diventato con il tempo una sorta di contenitore delle sue canzoni.