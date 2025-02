Quotidiano.net - Sanremo 2025: chi sono tutti i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti

Leggi su Quotidiano.net

, 7 febbraioper il suo ritorno a(aveva già condotto il Festival dal 2015 al 2017) ha scelto di seguire un modus operandi voluto nelle scorse edizioni da Amadeus: non avere due (o più) co-al suo fianco per cinque serate consecutive ma cambiare per ogni puntata compagni di viaggio. L’alternarsi di volti all’Ariston regalerà, di certo, dinamicità alle serate anche se non sappiamo ancora cosa ogni singolo co-conduttore porterà sul palco. Una cosa è certa: il direttore artistico ha dichiarato finita l’era dei monologhi. Ecco chi vedremo al Festival die in quale serata. Quando inizia il Festival di? Date e orari Antonella Clerici Per la prima serata al Festival, martedì 11 febbraio,ha voluto sul palco due amici.