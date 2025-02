Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025- Chi è Olly, l’ex rugbista dal cuore tenero: “Ci si picchia in campo, dopo ci si vuole bene. Il futuro? Mi vedo cicciotello con tanti nipotini”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’anima balla”, con cui ha ottenuto il secondo posto nell’edizione Giovani del 2022, poi “Polvere” e ora “Balorda Nostalgia”, composto con Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione. Federico Olivieri, in arte, torna in gara al Festival diper la terza volta. Il cantautore però ha le spalle forti: “La prima volta ero molto ingenuo e in parte lo sono ancora. Questo mi ha aiutato a vivere meglio l’esperienza: coglievo ogni situazione col massimo della positività e dell’entusiasmo. Ed è anche quello che mi ha scaricato le batterie, perché io ho faticato più fuori che sopra il palco”.Per la serata Cover,ha scelto di cimentarsi con “Il pescatore” di Fabrizio De Andrè, accompagnato dal musicista e compositore Goran Bregovic.ha spiegato: “Faber è un personaggio particolare, a Genova lo respiriamo sempre, per strada, in casa, sulle saracinesche, sui muri, nei vicoli.