San Valentino, si o no? "Una festa ancora sentita. Rose rosse, intramontabili"

Firenze, 7 febbraio 2025 – Il 14 febbraio cerchiato in rosso sul calendario, è ladegli innamorati. Ma si celebra? Si e no. C’è chi èmolto attento a festeggiare il giorno di Sane si perita nell’organizzazione di piccole o grandi sorprese per l’amata o amato che sia. C’è chi rifugge l’idea con ogni forza. E c’è chi: “L’amore deve essere celebrato ogni giorno”. Dove già quel “deve” dovrebbe lasciare spazio alla riflessione. Mille sfumature, mille percezioni differenti servono a declinare un gesto d'amore. Ma poi alla fine una certezza marmorea troneggia su tutte:. “Sono sempre la prima scelta, per tutte le età”, dice Chiara Pieraccioni, fioraia di professione. “I più giovani abbinano pupazzotti con cuori, mentre gli adulti tendono a non accompagnare nulla al fiore.