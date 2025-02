Ilfattoquotidiano.it - San Valentino, il senatore Pd Andrea Crisanti apre la villa del ‘600 ai (facoltosi) innamorati: 2.450 euro a coppia, per suite e cena luxury

le porte della sua splendida dimora agli, per San. Non a prezzi popolari: la (poco) modica cifra di 2.450vale laper due persone a base di pesce, mazzo di rose e bottiglia di champagne, pernottamento e colazione nella. Per un Sanda ricchi, dunque, “citofonare” alPd e microbiologo, assurto alla celebrità nel talk televisivi al tempo della pandemia.Vita frugale, casa di lusso – Il prof dell’università di Padova compròPriuli Custoza (risalente al XVI secolo) nel 2022. La dimora si staglia sui Colli Berici, a Val Liona in provincia di Vicenza. È attribuita a Vincenzo Scamozzi – allievo di Palladio – e ha un giardino da 1,2 ettari. Inutile arrovellarsi sul prezzo di acquisto: ildem ha smentito la cifra dei due milioni die la somma resta nel mistero.