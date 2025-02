San Valentino 2025 a Roma gli eventi promossi dalla Sovrintendenza Capitolina

Leggi su Funweek.it

si appresta a vivere giorni intensi di attività culturali promosse daCapitale, Assessorato alla Cultura,ai Beni Culturali per celebrare l’amore in ogni sua sfumatura. Dal 13 al 16 febbraio tornamor, un variegato programma di appuntamenti gratuiti rivolti a tutti, cittadini e turisti, coppie e famiglie, che abbraccia tutta l’arte e la storia della cittàPreistoria al Novecento, tra visite a tema, itinerari, attività creative, laboratori, letture teatralizzate e incontri negli spazi museali e sul territorio.Oltre alle attività didattiche nell’ambito dimor, la programmazione dedicata al giorno piùntico dell’anno si arricchisce dello spettacolo digitale Il cielo degli innamorati, che si terrà al Planetario diil 14, 15 e 23 febbraio: un appassionato racconto di quattro storie d’amore da tutto il mondo disegnate in real time sotto una volta di stelle.