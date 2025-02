Quotidiano.net - San Sisto, Sant’Eraclio e Acquasparta. Anche l’Umbria c’è

Da Perugia a Foligno adnon è certo da meno in fatto di appuntamenti per il Carnevale. A Perugia torna infatti il Carnevale di San(nella foto). Domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo e Martedì Grasso 4 marzo sfilate dei carri. Il 16 e 23 febbraio e il 2 marzo invece, appuntamento con il Carnevale di(Foligno): la manifestazione carnevalesca è tra le più antiche dele viene fatta risalire al 1542.quest’anno il Carnevale diregalerà a tutti i visitatori meravigliose sfilate di carri allegorici e di gruppi mascherati tra le vie del paese, insieme a mostre e spettacoli. E siamo adil cui Carnevale tra l’altro in questo 2025 celebra il suo trentennale. Per l’occasione, sotto i portici di Palazzo Cesi, sarà allestita una mostra fotografica e di costumi che ripercorre i 30 anni di storia del Carnevale.