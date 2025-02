Quotidiano.net - San Riccardo: il Santo del 7 Febbraio celebrato nel mondo

Chi è San? Sanvieneil 7ed è noto per la sua vita devota e le sue opere di fede. Nato in Inghilterra, Sanè stato un re che ha rinunciato al trono per dedicarsi alla vita religiosa. La sua santità è stata riconosciuta per la sua dedizione alla fede cristiana e per i miracoli attribuiti alla sua intercessione. Perché è diventato? Sanè diventatoprincipalmente grazie alla sua vita esemplare e ai miracoli che gli sono stati attribuiti. Dopo aver abdicato, ha intrapreso un pellegrinaggio in Terra Santa, dimostrando una fede incrollabile. Durante il suo pellegrinaggio, si dice che abbia compiuto diversi miracoli, come guarigioni miracolose e conversioni di non credenti. La sua canonizzazione è avvenuta in seguito a numerose testimonianze di miracoli e grazie ricevute per sua intercessione.