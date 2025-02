Lanazione.it - San Polo, fiaccolata in centro nel nome di Mugnai

Arezzo, 7 febbraio 2025 – Unaper Sandro. Un’altra. La seconda dopo quella per l’Immacolata che ha visto il prima fila Don Natale, il parroco di Sanma anche il comitato in sostegno ache è nato sul finire del 2024 in solidarietà all’artigiano che adesso è a processo per omicidio volontario. L’epifania del 2023 uccise a colpi di fucile il vicino che gli stava distruggendo casa con la ruspa. Il caso arriverà il corte d’assise il prossimo 15 marzo e i legali di Mugani dovranno fare di tutto per evitare che venga condannato: rischia anche 21 anni (anche se faranno testo le attenuanti generiche e tutto il resto). Legittima difesa è questo il concetto che mette alil procedimento che si è aperto al tribunale di Arezzo: il secondo dopo il primo che ha vistoimputato per eccesso colposo di legittima difesa ma concluso con l’ordinanza di restituzione degli atti alla procura per una nuova accusa.