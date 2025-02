Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Modena: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati cercano il bis per lasciare la zona bassa della classifica, mentre gli emiliani corrono verso i play-off.vssi giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo la vittoria di misura contro il Cosenza, i blucerchiati non possono fermarsi e vanno a caccia del bis per allontanarsi dalla zona retrocessione e provare ad inseguire un posto nei play-off. Attualmente, però, la squadra di Semplici sarebbe costretta a giocare il play-out, eventualità che tutto l’ambiente vuole assolutamente evitare.Gli emiliani non scherzano e sono reduci da tre risultati consecutivi che li hanno proiettati verso le prime otto.