Zonawrestling.net - Samantha Irvin: “La mia carriera nel wrestling è a malapena cominciata, finirò la storia”

lo scorso anno ha sorpreso il WWE Universe e la stessa WWE chiedendo il licenziamento per potersi dedicare alla suamusicale. L’abbandono è arrivato in un momento in cui era molto popolare e apprezzata per la sua abilità come annunciatrice grazie ad una voce straordinaria e una grande capacità di trasmettere emozioni. La scelta è arrivata pochi mesi dopo il licenziamento del compagno Ricochet, adesso in AEW con ottimi risultati, maa più riprese ha chiarito che il suo addio è stato dovuto solo alla voglia di proseguire lada cantante. L’ex annunciatrice in una recente intervista ha parlato del futuro e ha ammesso che ilnon è un capitolo chiuso per lei, anzi ha unada finire, prendendo in prestito la celebre frase di Cody Rhodes.