Salvini | rottamazionegoverno sia coeso

12.30 "Il concordato è stato utile,ma non risolutivo". Così il vicepremier, alla presentazione della Proposta di legge della Lega sulla rottamazione delle cartelle del fisco. Per la Lega "la priorità assoluta per il 2025 è una rottamazione seria e definitiva, vantaggiosa per lo Stato e che può interessare 10 milioni di italiani", dice."Ne ho parlato con Giorgetti e la vediamo alla stessa maniera. Conto che su questo la maggioranza faccia quadrato e i tempi siano spediti".