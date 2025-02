Salvini | Nuova rottamazione fiscale per 10 milioni di italiani Giorgetti è d’accordo

Leggi su Dayitalianews.com

Il vicepremier presenta la proposta della Legadelle cartelle esattoriali in arrivo? Per il vicepremier Matteoè “la priorità assoluta della Lega per questo 2025 in termini economici”. Sarà, spiega, “unaseria, definitiva, equa, vantaggiosa per lo Stato e utile perdi”, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge della Lega. “E’ un tema – precisa– che tocca circa 10di”.E ancora: “Ho interloquito ieri consu questo tema e la vediamo alla stessa maniera, c’è piena sintonia“, assicura rispondendo ai giornalisti. “Leo – sottolinea – ha approvato lo strumento del concordato, i risultati sono nei numeri, è stato uno strumento utile ma non risolutivo“.