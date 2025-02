Ilfattoquotidiano.it - Salvini cerca di uscire dall’angolo dopo le chat di FdI e rilancia sulla quinta rottamazione delle cartelle: “Maggioranza faccia quadrato”

Matteodila pubblicazione nel libro Fratelli didel giornalista del Fatto Giacomodi conversazioni segrete tra esponenti di Fratelli d’Italia che lo definiscono “bimbominkia”, “cialtrone”, “ridicolo” e “incapace”. E lo fa indossando il cappello da difensore dei contribuenti “ostaggioEntrate”, come da vecchie sparate populiste mirate a promuovere la cosiddetta pace fiscale. Il vicepremier e ministro dei Trasporti si presenta in conferenza stampa e mette la“nuova” proposta di legge del Carroccioesattoriali, depositata al Senato dal capogruppo Massimiliano Romeo e identica a quella a prima firma Gusmeroli già depositata alla Camera e contenuta anche in un emendamento di Massimo Garavaglia al Milleproroghe.