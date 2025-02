Lanotiziagiornale.it - Salvini archivia definitivamente il concordato e punta tutto sulla rottamazione

Mentre Fratelli d’Italia rilancia il taglio dell’Irpef per il ceto medio e, anzi, prova ad accelerarendo a chiudere entro Pasqua, la Lega torna all’assalto. E lo fa con Matteo: il vicepresidente del Consiglioilpreventivo, ammettendo di fatto che è stato un fallimento, e chiede di aprire una nuovadelle cartelle. Per il Carroccio, spiega, è questa la priorità, anche perché il“non è stato risolutivo”. Una bocciatura della misura cara a Fdi.e la Lega rilanciano ladelle cartelleLa proposta leghista consiste in unadecennale in 120 rate. Il tentativo di inserirla nel Milleproroghe è fallito, anche se è rimasto un emendamento per il pagamento in 18 rate. Ora il Carrocciosu una proposta di legge: alla Camera è stata assegnata alla commissione Finanze quella di Alberto Gusmeroli, mentre al Senato ne sta arrivando una a prima firma Romeo.