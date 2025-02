Ilgiorno.it - Salva Milano, il Partito democratico si schiera a favore e Boccia apre sull’ok al Senato: ripartiranno i cantieri in città?

– Ilè pronto a sostenere, senza più “se” e senza più “ma”, il decretoche potrebbe sbloccare la situazione di stallo urbanistico milanese provocato dalle inchieste della Procura su alcune opere nel capoluogo lombardo, in particolare le ristrutturazioni diventate nuove costruzioni (leggi: grattacieli) grazie a semplici Scia e non a Permessi di costruire. Ilper ora è impantanato al, ma potrebbe restarci ancora per poco, perché il presidente deiri del Pd, Francesco, vicinissimo alla segretaria dem Elly Schlein, mercoledì mattina ai microfoni di Sky affermava che “finite le audizioni in, vedremo come avanzare le nostre proposte. Ci sono posizioni diverse nella maggioranza e nell’opposizione. Per quello che ci riguarda lavoreremo per trovare una sintesi che tuteli il lavoro fatto da Sala con la sua maggioranza e per varare un provvedimento equilibrato pere per il Paese”.