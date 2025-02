Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano, cresce il malcontento nei senatori Pd: “Quella legge senza emendamenti non la votiamo”

del Partito Democratico, nonostante quanto riferito dai principali giornali milanesi, non hanno alcuna intenzione di votare il colpo di spugna del. A partire dal loro “capo” Francesco Boccia. Anzi. Da quanto risulta a La Notizia, non solo “l’accordo” sbandierato in numerosi articoli sul testo già votato alla Camera non ci sarebbe, ma starebbendo anche il fastidio per le continue “veline” pubblicate dalle testate vicine al sindaco Beppe Sala. Notizie che non rispettano affatto l’orientamento dei parlamentari.“Così non la”“non la voteremo mai”, fa sapere un senatore. Anche perché, continua l’esponente dem, “alle audizioni ne hanno parlato con apprezzamento solamente il sindaco Beppe Sala e i costruttori. Tutti gli altri auditi si sono detti fortemente contrari”.