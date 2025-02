Sololaroma.it - Salah-Eddine si presenta: “Sono in un grande club, darò tutto per la Roma”

è uno dei tre volti nuovi arrivati allanell’ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, insieme a Nelsson e Gourna-Douath. Il laterale olandese è arrivato dal Twente per 8 milioni di euro e potrebbe fare il suo esordio in Italia già domenica contro il Venezia, considerando che non è stato inserito in lista UEFA.: “I Friedkin mi hanno dato fiducia”ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del: “Prime impressioni? È davvero un grandissimofelice di essere qui. Tutti mi hanno accolto al meglio e mi sento bene“. Sulla trattativa rapida: “Onestamente sì, la trattativa si è chiusa in pochi giorni. Il, e in particolare la famiglia Friedkin, mi hanno dato molta fiducia e mi hanno voluto. Anch’io volevo venire qui e quindi era giàchiaro“.