Milanotoday.it - Sala su Gabrielli: "Era incarico a tempo, ma le polemiche su Ramy gli hanno dato fastidio"

Leggi su Milanotoday.it

Il caso della morte del 19enneElgaml, il 24 novembre tra via Ripamonti e via Quaranta, ha avuto un peso nella conclusione dell'di Franco, ex capo della polizia, come delegato alla sicurezza del sindaco Beppe. Lo ha detto propriovenerdì mattina, rispondendo ai.