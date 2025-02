Lettera43.it - Sal Da Vinci: età, canzoni, moglie, figli e Sanremo

Leggi su Lettera43.it

Sal Daè uno dei cantanti esclusi da2025. Una delusione per l’artista napoletano nato negli Stati Uniti, che sperava di poter salire sul palco del Teatro Ariston per la seconda volta. E ci salirà comunque, sebbene non per partecipare alla gara. Sal Da, infatti, canterà nella serata cover di venerdì 14 febbraio insieme ai The Kolors proprio un suo brano, la hit Rossetto e Caffè, con cui ha vinto anche il disco di platino. Il video ufficiale della canzone su YouTube ha oltre 70 milioni di visualizzazioni.Chi è Sal DaSal danel 2012 al Capri Hollywood Film Festival (Getty Images).Sal Daè lo pseudonimo utilizzato dal cantante Salvatore Michael Sorrentino,o dell’artista Mario Da, aka Alfonso Sorrentino, interprete di sceneggiata napoletana, e dellaNina.