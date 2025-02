Internews24.com - Sacchi frena: «Attacco del Milan superiore a quello dell’Inter? La coppia migliore d’Italia è un’altra»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «del?». La risposta dell’ex tecnico dei rossoneri sul confrontoIntervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigocommenta il nuovo parco attaccanti a disposizione deldi Sergio Conceicao, mettendolo a confronto condi Simone Inzaghi.LAVORO FACILITATO PER CONCEICAO CHE ADESSO HA AMPIA SCELTA DAVANTI? – «Di sicuro avere un numero maggiore di soluzioni è importante per un tecnico. Però io vorrei dire chiaramente che ciò che finora è mancato alè stato lo stile. Quindi toccherà a Conceiçao dare uno stile di gioco alla squadra. Impresa tutt’altro che facile, ma credo che lui possa farcela».TANTI ATTACCANTI DA GESTIRE PER CONCEICAO – «Mi auguro che i giocatori li abbia scelti l’allenatore, sulla base di valutazioni tecniche e umane.