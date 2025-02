Lanazione.it - Sabato primo marzo in piazza coi bambini

Artisti di strada, giochi e laboratori per, parate musicali. Il Carnevale 2025 a Pontedera si festeggerà in centro. Una giornata tutta dedicata aie alle famiglie, che si svilupperà soprattutto inCavour ed inCurtatone e quindi lungo tutto corso Matteotti. In questi giorni si sta definendo il programma dettagliato e raccogliendo le ultime adesioni da parte degli artisti che andranno ad animare questo pomeriggio in maschera. Saranno soprattutto le associazioni e alcune realtà locali a far divertire i più piccoli fin dalpomeriggio. Dagli artisti di strada ai laboratori di circo, da mangiafuoco ad un teatrino fino alle parate musicali con vari artisti che si muoveranno lungo tutto il corso. "Sarà un evento che coinvolgerà il tessuto associativo della città – spiega la vicesindaca Carla Cocilova che sta seguendo l’organizzazione della giornata – con attenzione alla qualità culturale offerta".