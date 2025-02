Ilgiorno.it - Sabato 8 e domenica 9 febbraio, in Cascina Cuccagna a Milano: spettacoli, giochi e appuntamenti per tutti

, 72025 – Torna, come ogni secondo week end del mese,8 einCucagna ala "bestiale", con l'edizione del. Due giorni di, laboratori ein giardino, iniziative culturali, sostenibilità e l'avvio della Lotteria di2025 il cui ricavato contribuirà a finanziare il nuovo progetto "Donne, Api, Libertà!" che promuove percorsi di autonomia femminile attraverso l’apicoltura in. Le attività sono adatte a tutte le età, aperte ae l'ingresso è gratuito. Il palinsesto delle attivitàè una giornata da non perdere tra gioco, creatività e cultura, al primo piano di. Primo appuntamento dalle 14.30 alle 18.30 con il torneo di scacchi, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici degli Scacchi.