Internews24.com - Sabatini senza troppi giri di parole: «Inter inguardabile, contro la Fiorentina lo spettacolo dagli errori! Ho detto tante volte ad Inzaghi una cosa»

Leggi su Internews24.com

di Redazionedi: il duro commento del noto giornalista alla prestazione offerta dall’lavenuto sul suo canale YouTube, Sandroha commentato duramente la prestazione offerta dalla squadra diieri sera in– «Questa è stata la peggior partita dell’della storia di Simone. Erano almeno 10 anni che non si vedeva un secondo tempo giocato in maniera così orrenda. Sommer ha delle colpe sui gol, così come Bisseck. Disattento Frattesi, che giocava da titolare: se queste sono le risposte quando gioca dall’inizio, c’è da capire perchénon lo mette quasi mai al posto di Barella. Anche Calhanoglu non giocava da tempo a un livello tanto basso».CONFUSIONE TATTICA – «Io non posso sfuggire al dovere di cronaca: nel finale avete visto come si è schierata l’? C’è chi dice con un 2-4-4.