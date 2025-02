Inter-news.it - Sabatini: «L’Inter non trova un piano B, il terzo gol se lo fa Inzaghi»

criticadopo la clamorosa e pesante sconfitta di Firenze per 3-0. Il giornalista bacchetta anche Simone.TESTA NON VA – In collegamento su Radio 24, durante Tutti Convocati, Sandrobacchettadopo la partita di ieri a Firenze: «Il primo gol, esaltiamo Ranieri e Kean nel secondo e nel, il primo se lo fa Frattesi, il secondo Calhanoglu, Bisseck e Sommer e ilcon le sostituzioni non sa cosa facesse, che pesci pigliare, c’era una grande confusione.nonunB soprattutto di testa, ha giocato male gran parte delle partite dov’era favorita almeno nella sua testa. Quello della Fiorentina però è un progetto, per quanto riguarda il mercato».COPPA ITALIA – Lo stessosi è espresso su un altro obiettivo nerazzurro: «Coppa Italia?non si può tirare indietro, perché può andare vicina a tutto ma rischia di non concludere nulla.