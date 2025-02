Juventusnews24.com - Sabatini bacchetta la Juve: «Kean attaccante di livello internazionale, lo hanno regalato alla Fiorentina. E dopo i due gol all’Inter…»

di RedazionentusNews24laper la cessione didella scorsa estate: il commento del noto giornalistaSandro, per calciomercato.com, ha parlato così del momento di forma di Moisela doppietta nel 3-0 rifilato dsuaall’Inter.IL COMMENTO – «il migliore in campo, dei ventidue più subentrati. Il miglior centravanti possibile anche per la Nazionale, se ne sarà accorto Spalletti in tribuna. Undi, che laha “per appena 18 milioni (bonus compresi). Oggi vale già il quadruplo».Leggi suntusnews24.com