Movieplayer.it - Rust: la tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins diventa un documentario

Leggi su Movieplayer.it

Un nuovoprodotto da Hulu esplorerà in profondità la, avvenuta sul set dinel 2021. Un nuovoprodotto da Hulu racconta lasul set del filmdel 2021. Diretto e prodotto da Rachel Mason, Last Take:and the Story ofsi propone di "portare gli spettatori all'interno di quel tragico giorno e delle sue conseguenze, attraverso le testimonianze di chi lo ha vissuto in prima persona". La premiere è prevista per l'11 marzo. Il caso diIl 21 ottobre 2021, una pistola di scena impugnata dall'attore Alec Baldwin ha sparato un proiettile vero sul set di, uccidendoe ferendo il .