Calcionews24.com - Runjaic: «Affrontare il Napoli non sarà facile. Sanchez? Sta migliorando, ma quella cosa è stata un grande ostacolo per lui»

Leggi su Calcionews24.com

ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara di Serie A dell’Udinese contro ilin coferenza stampaha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara di Serie A dell’Udinese contro il– «Io credo ilabbia ancora più fisicità rispetto a noi. Hanno sempre una sempre una percentuale più .