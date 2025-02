Ilnapolista.it - Runjaic: «A Napoli ci temono? Hanno più fisicità rispetto a noi, mettono densità e qualità in campo»

Leggi su Ilnapolista.it

Dalla sala stampa del Bluenergy Stadium, Kostapresenta in conferenza la prossima gara dell’Udinese in trasferta allo stadio Maradona contro il.Leggi anche: Juan Jesus ancora titolare contro l’Udinese, non c’è fretta per il recupero di Buongiorno (Sky Sport): «Contro ildovremo andare oltre i nostri limiti»Avi: lei cosa risponde?«Credo ilabbia ancora piùa noi.sempre una % di km percorsi più altaagli avversari, mettein. Dovremo essere intensi e compatti per portare a casa i punti. Giocheremo da squadra. Non ci diamo per sconfitti ma vogliamo sfruttare ogni occasione. Sarà più difficile della gara con Venezia».Questa volta Neres come lo si ferma?«Sta facendo bene anche ora, non può esserci una formula magica ma dobbiamo lavorare come squadra.