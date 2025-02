Ilgiorno.it - Ruba la carta di credito da un portafogli e va in giro a fare acquisti: denunciato

Pegognaga (Mantova), 6 febbraio 2025 – Ha approfittato della confusione tipica dei bar per aprire la borsa di una donna, appoggiata su una sedia, e sfilare ladidal. Poi ha pure fatto piccolie per questo è stato. Protagonista, un 45enne di Pegognaga, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, notando una borsa di una signora appoggiata sulla sedia di un tavolo in un bar del centro di Pegognaga, con una mossa fulminea ha aperto la borsa, ha preso ladie ha rimesso ilal suo posto, per non destare alcun sospetto. Dopo il furto, l’uomo ha pensato didei piccoliin alcuni negozi di Pegognaga, ovviamente utilizzando ladita. Piccolimotivati dal fatto che non veniva richiesto il codice pin.