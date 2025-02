Iltempo.it - Rovagnati, l'odio social dopo la tragedia in elicottero: "È il karma"

Leggi su Iltempo.it

la, l'e contro Lorenzo, morto mercoledì in un incidente di. Reo, per tanti leoni da tastiera, di vivere in un castello all'interno di un parco, essere ricco e tra i titolari della famosa azienda che produce salumi. È morto "nel parco del castello di famiglia", scrive un utente come fosse una colpa, e c'è chi con macabro sarcasmo scrive: "Ne facessero salamini". "Noi non moriremo mai così! Ucciso da benessere", chiosa un altro. Qualche animalista convinto associa la morte dia quella dei maiali utilizzati per le attività dell'azienda: "Stermini milioni di animali da tutta la vita e trai profitto dalla loro sofferenza", e ancora "prima o poi ilarriva". "Viveva in un castello e andava in giro inma era umile e buono.