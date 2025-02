Secoloditalia.it - Rovagnati, che vergogna l’odio dei vegani sui social: “Ne facessero salamini”. “Il karma arriva”

Leggi su Secoloditalia.it

L’invidia e la cattiveria sono una miscela esplosiva.contro Lorenzoschiantatosi col suo elicottero con due piloti al seguito ne è stata un’ulteriore prova, se mai cene fosse stato bisogno. “Ne”. “Noi non moriremo mai così! Ucciso da benessere”. Alcuni sfregi non tra i più incivili pervenuti all0’indomani della morte dell’erede del grande marchio di salumi italiano. Sono per lo più animalisti,ad infierire con tuttopossibile. Vivere in un castello all’interno di un parco, essere ricco e tra i titolari di un’azienda che produce salumi: caratteristiche di Lorenzo, che tanti hater da tastiera non tollerano.deie degli invidiosi contro LorenzoL’intolleranza che conduce al, mascherato da ironia, è quanto di peggio si possa leggere.