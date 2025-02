Ilfogliettone.it - Rottamazione fiscale, la proposta di Salvini: 120 rate per saldare i debiti con l’erario

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ha presentato alla Camera e al Senato unadi legge che punta a chiudere i conti in sospeso tra cittadini, partite IVA e fisco attraverso una “seria e definitiva” di cartelle esattoriali e avvisi fiscali. L’iniziativa, illustrata dacome un provvedimento “vantaggioso per lo Stato e utile a milioni di persone”, prevede la possibilità diizzare itributari in 120, facilitando così il rientro volontario di contribuenti in difficoltà.Un’opportunità per famiglie e piccoli contribuentiNel dettaglio, ladel Carroccio si rivolge espressamente a chi, nonostante la volontà di regolarizzare la propria posizione, non riesce a far fronte a pagamenti spesso accumulatisi negli anni. “Non parliamo di chi ha truffato il fisco, ha sfruttato il superbonus o parcheggia la Porsche in garage”, ha chiarito, sottolineando che il target sono “milioni di famiglie e partite IVA” schiacciate dapregressi.