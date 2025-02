Iltempo.it - Rottamazione delle cartelle, Lega e Forza Italia spingono per la quinta "finestra"

Il temaè fortemente sul tavolo della maggioranza, su spinta di. Intanto nel decreto Milleproroghe, che è in Commissione Affari Costituzionali, è previsto un intervento che estende laal 31 dicembre 2023, dal termine attuale del 30 giugno 2022, con 18 rate. E questa -assieme ad altre proposte del decreto- è sotto vaglio dei tecnici del Mef per verificarne la sostenibilità economica. Nel centrodestra, però, si pensa a un'iniziativa ben più ampia. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini dice: «La priorità per laè la, con tutto l'amore, anche il concordato proposto dal viceministro Leo non è stato risolutivo». L'idea che ha via Bellerio, invece, permetterebbe «alla gente di respirare, di lavorare e di pagare».