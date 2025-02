Lapresse.it - Rottamazione cartelle, Salvini: “Maggioranza faccia quadrato su nostra proposta”

Leggi su Lapresse.it

Ladella Lega sulladelleesattoriali “è una risposta a milioni di italiani in difficoltà che non vedono l’ora di tornare a fare il loro dovere di contribuire, ma che oggi non sono messi in condizioni di poter essere contribuenti leali con il Paese perché le regole lo impediscono”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteoalla conferenza stampa di presentazione delladella Lega sulladelleesattoriali. “Quindi conto che su questo l’interae i tempi siano spediti”, aggiunge spiegando che “ci sono milioni di italiani che stanno aspettando questo”. “La priorità assoluta della Lega per questo 2025 in termini economici – prosegue– è unaseria, definitiva, equa, vantaggiosa per lo Stato e utile per milioni di italiani.