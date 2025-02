Tpi.it - Rose Villain: “Quando sminuiscono il mio talento perché sono una bella ragazza, mi fanno inca**are”

: “il mio, mi”Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025, al via martedì 11 febbraio su Rai 1, la cantantesi racconta in vista della sua partecipazione alla kermesse musicale.Intervistata da La Repubblica, la cantante ha rivelato a proposito di Sanremo: “Devo tutto ad Amadeus, l’ho incontrato in aereo e gliel’ho detto: ‘Mi hai cambiato la vita e ti sarò eternamente grata’. Amo la canzone che porto, posso arrivare 24esima ma ho già vinto”.La sua canzone parla “del desiderio, del momento logorante della passione che speri possa durare e tenere vivo l’amore. Esplorare le emozioni è estenuante. L’attesa, prima che tutto accada, è sempre bellissima ma ti consuma”.ammette che da ragazzina è “stata molto più inseguita, mica avevo il coraggio di rivelarmi”.